Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Общество
Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем
Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
Обновлено в 21:10
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено в 18:52
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения
Обновлено в 22:15
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Авто
Спорткар Marussia превратят в электромобиль
Новосибирский государственный технический университет НГТУ НЭТИ и местное конструкторское бюро «Спектр» 27 мая планируют заключить соглашение о совместной разработке электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено в 10:56
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено в 21:21
Политика
Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану.
Обновлено в 18:55
Футбол
Беленов может перейти в «Ахмат»
Вратарь Уфы Александр Беленов попал в сферу интересов Ахмата, утверждает Чемпионат.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Наука
Изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий
Учеными из Франции в ходе эксперимента с кишечной палочкой был изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий к воздействию антибиотиков.
Обновлено в 21:03
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено в 11:44
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
7 июня Мэй сложит с себя полномочия председателя партии и покинет пост премьер-министра.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру
Бузова привыкла к нападкам недоброжелателей, которые любят обсудить её фигуру. Хейтеры часто пеняют, что у ведущей «Дома-2» нет груди.
Обновлено в 16:04