Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП в апреле

Rambler News Serviceвчера в 09:17

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

ТАССвчера в 09:44

ВВП России вырос в январе-апреле на 0,8%

Вести.Финансвчера в 09:32

МЭР: Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,6% год к году, в январе-апреле был 0,8%

ПРАЙМвчера в 09:23

В МЭР объявили об ускорении роста ВВП России в апреле

Росбалтвчера в 11:00

В России резко ускорился рост обрабатывающей промышленности

Взгляд.рувчера в 09:56

Рост ВВП РФ за 4 месяца составил 0,8%

Finam.Ruвчера в 09:25
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Наука

В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет

Обновлено в 02:20
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые

В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Происшествия

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

Обновлено вчера в 20:11
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ

24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено вчера в 07:21
Космос

Семейство комет возобновляет дебаты о происхождении воды земли

Обновлено 23 мая в 14:42
Общество

Как во Владивостоке проходила зарядка для «цифры»

Награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин.
Обновлено в 03:38
Политика

Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»

По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Кино

Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 03:19
Общество

Петиция в защиту участников БДСМ-выпускного появилась в Сети

В интернете появилась петиция в защиту выпускников из Владивостока, которые пришли в школу в БДСМ-костюмах, и еще одна девушка - в форме полицейского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Число пострадавших в протестах в Индонезии превысило 900 человек

Обновлено в 04:00
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика

В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент

Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
Обновлено в 00:05
Общество

Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»

Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com / ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) May 23, 2019 Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 23 мая в 07:04
Политика

О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
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