Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Наука
В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет
Обновлено в 02:20
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые
В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Космос
Семейство комет возобновляет дебаты о происхождении воды земли
Обновлено 23 мая в 14:42
Общество
Как во Владивостоке проходила зарядка для «цифры»
Награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин.
Обновлено в 03:38
Политика
Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»
По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Кино
Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 03:19
Общество
Петиция в защиту участников БДСМ-выпускного появилась в Сети
В интернете появилась петиция в защиту выпускников из Владивостока, которые пришли в школу в БДСМ-костюмах, и еще одна девушка - в форме полицейского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика
В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент
Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
Обновлено в 00:05
Общество
Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»
Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного
Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com / ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) May 23, 2019 Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 23 мая в 07:04
Политика
О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму
Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32