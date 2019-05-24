Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Кино
Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (3-й период)
Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Кино
Фильм «Соник в кино» перенесли на февраль 2020-го
«Соник в кино» должен был выйти в прокат 7 ноября, но теперь это произойдет 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:50
Музыка
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
Обновлено в 02:03
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Игры
Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia
Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Трамп хочет помиловать военных преступников
Американский лидер Дональд Трамп планирует помиловать некоторых осужденных военных. Об этом пишет газета The Huffington Post.
Обновлено в 03:14
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Госдума подготовила предложения по регулированию криптовалют в России
Госдума подготовила предложения по регулированию криптовалют, предписанные требованиями комиссии FATF (Financial Action Task Force).
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Коста-Рика отменила визы для россиян
Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение сегодня вступило в силу.
Обновлено в 05:41
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Футбол
«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ
"Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 10:14