Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП в апреле

Rambler News Service09:17

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

ТАСС09:44

ВВП России вырос в январе-апреле на 0,8%

Вести.Финанс09:32

МЭР: Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,6% год к году, в январе-апреле был 0,8%

ПРАЙМ09:23

В МЭР объявили об ускорении роста ВВП России в апреле

Росбалт11:00

В России резко ускорился рост обрабатывающей промышленности

Взгляд.ру09:56

Рост ВВП РФ за 4 месяца составил 0,8%

Finam.Ru09:25
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Общество

Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма

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Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
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Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
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Общество

Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя

По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
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Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

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Обновлено в 09:08
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Обновлено в 05:34
Политика

Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
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Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного

По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Общество

В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено вчера в 16:13
Энергетика

ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Общество

Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Авто

Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200

Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.
Обновлено в 00:38
Экономика

Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS

Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Общество

Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Происшествия

Неизвестные расстреляли полицейского в Туле

В Туле полиция и сотрудники Росгвардии разыскивают мужчин, напавших на полицейского утром 24 мая.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Культура

Тина Канделаки спродюсирует сериал о порноактерах для Amediateka

Фото: ТАСС Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки снимает сериал по заказу видеосервиса Amediateka.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Футбол

Фалькао может покинуть «Монако»

Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.
Обновлено в 11:09
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