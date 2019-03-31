Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиенияхГазета.Ru вчера в 18:32
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт". По словам игрока, он часто получал пощечины от специалиста.
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Скандал в «Арарате»: что не поделили армянский тренер и южноафриканский легионер
Sputnik Армения29 марта в 07:22
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