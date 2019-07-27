Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в МосквеИзвестия 15:13
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.
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с чего всё началось
Зарезанная и спрятанная голой в чемодан в квартире на западе Москвы девушка оказалась блогером. За жизнью Екатерины в соцсетях следили более 80 тысяч человек.РЕН ТВ13:12
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Происшествия
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Футбол
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Армия и оружие
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Обновлено в 18:29
Армия и оружие
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Политика
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Политика
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
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