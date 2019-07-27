Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в МосквеИзвестия 15:13

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.
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с чего всё началось

Зарезанная и спрятанная в чемодан девушка оказалась блогером

Зарезанная и спрятанная голой в чемодан в квартире на западе Москвы девушка оказалась блогером. За жизнью Екатерины в соцсетях следили более 80 тысяч человек.
РЕН ТВ13:12

Подробнее о событии

Следователи допросили молодого человека убитой и запертой в чемодане девушки

Телеканал 360°17:25

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

Вести.Ru17:02

В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости16:23

Назван мотив жестокого убийства российской блогерши

Lenta.ru16:54

Названа предположительная причина убийства девушки-блогера в Москве

Известия17:20

Назван мотив убийства блогерши в Москве

Газета.Ru15:55

Зарезанная и спрятанная в чемодан девушка оказалась блогером

РЕН ТВ13:12
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Гаджеты

В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10

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Происшествия

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Происшествия

В Амурской области автомобиль столкнулся с локомотивом

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Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

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Общество

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Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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Названы дата и место встречи Путина с Макроном

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