Зарезанная и спрятанная голой в чемодан в квартире на западе Москвы девушка оказалась блогером. За жизнью Екатерины в соцсетях следили более 80 тысяч человек.

с чего всё началось

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

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