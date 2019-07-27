Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в МосквеИзвестия 15:13
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Зарезанная и спрятанная голой в чемодан в квартире на западе Москвы девушка оказалась блогером. За жизнью Екатерины в соцсетях следили более 80 тысяч человек.РЕН ТВ13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено в 16:18
Происшествия
В США арестовали инсценировавшего свою смерть насильника
В США арестовали шотландца, который инсценировал собственную смерть, чтобы избежать депортации на родину, где его обвиняют в 24 изнасилованиях.
Обновлено в 05:48
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Здоровье
Находящаяся в очереди на психологическую помощь британка покончила с собой
21-летняя жительница Великобритании Николь Кей (Nicole Kaye) покончила с собой, не дождавшись своей очереди на психологическую помощь.
Обновлено в 18:14
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетил с рабочим визитом Сергокалинский и Карабудахкентский район
В субботу, 27 июля министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов с рабочей поездкой посетил сразу два района.
Обновлено в 11:57
Путешествия
Москва становится все более открытой и дружелюбной для туристов
Прежде туристы в Москве нередко ограничивались "обязательной программой" из большинства путеводителей.
Обновлено в 13:55
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Пушков оценил отношение немцев к России
Согласно опросам в Германии, большая часть немцев желает восстановления отношений с Россией.
Обновлено в 07:54
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Культура
В Туле состоялся фестиваль исторической реконструкции
Обновлено в 08:17
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Кино
«Аладдин» собрал $1 млрд в мировом прокате
Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" преодолел отметку в $1 млрд. по итогу сборов в кинотеатрах мира.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Врач сообщил, что страх перед стоматологом может быть полезен
Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, что страх перед посещением стоматолога может быть полезен.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Технологии
Голосовой помощник от «Яндекса» научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Футбол
Шюррле будет получать в «Спартаке» €3,5 млн в год
Ожидается, что головой оклад немца в составе красно-белых составит €3,5 млн.
Обновлено в 15:47
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Отмечается, что лайнер Airbus A319 совершил экстренную посадку. Самолет сел в столичном Внуково.
Обновлено в 17:10
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов
При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 08:23