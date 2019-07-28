с чего всё началось

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Футбол Рибери отказался перейти в «Монако» Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым «МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.

Спорт Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Путин пообщался с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.

Общество Психологи дали советы возвращающимся из отпуска Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Армия и оружие ВСУ готовятся к атаке: танки и авиация подняты на Донбассе Отмечается, что по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений отрабатывали осуществления марша на одном из полигонов оккупированного Донбасса.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре в Москве Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

Происшествия На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Здоровье Редкие болезни становятся частыми О редких, или сиротских, болезнях говорят все чаще.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.