Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в МосквеИзвестия вчера в 15:13
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.
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с чего всё началось
«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане», — сообщили в пресс-службе ведомства.RT на русском04:03
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