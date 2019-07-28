с чего всё началось

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Наука Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Политика Интервью с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».

Единоборства Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

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Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Происшествия Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Театры «Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.

Технологии В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Армия и оружие В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Политика В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.

Армия и оружие Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.