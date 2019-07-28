с чего всё началось

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что жертву звали Екатерина.

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Хоккей «Металлург» победил «Витязь» в товарищеском матче «Металлург» и «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский матч.

Происшествия На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.

Автоспорт Льюис Хэмилтон: Погода может стать главной угрозой для Mercedes Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию на Гран При Германии, которая в сезоне стала для него четвёртой, а для команды Mercedes – восьмой.

Гаджеты Nintendo Switch скоро получит неофициальную прошивку с ОС Android Прошивка основана на LineageOS 15.1, которая разрабатывалась на базе Android 8.1 Oreo и является довольно современной сборкой Android.

Технологии Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса» В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Происшествия Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Культура В Армении умер живописец Грайр Григорян В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка» Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.

Армия и оружие «Русские витязи» и парад кораблей: в Балтийске отметили День ВМФ День ВМФ отметили и на площади Балтийской Славы. Здесь работала выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.

Армия и оружие В Петербурге завершился главный военно-морской парад Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

Политика Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Здоровье Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.

Экономика Фармритейлеры теряют покупателей Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

Наука В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.