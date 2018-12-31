Происшествия
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в МагнитогорскеИнтерфакс13:23
Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Таким образом, в настоящий момент из-под завалов извлечены пятеро погибших.
Интерфакс13:23
Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций.
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Происшествия
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
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