Происшествия

Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
RT на русском
09:15

Стало известно, где было найдено тело погибшего футболиста молодёжной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина. Как сообщает РИА Новости, тело спортсмена было найдено в Москве, на улице Борисовские Пруды, на берегу реки.
RT на русском09:15

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В Москве нашли тело футболиста «Локомотива»

РИА Новости08:15

СК начал проверку по факту смерти футболиста «Локомотива» А.Ломакина

Агентство Москва09:12

Что такое тропикамид и мог ли он сыграть роль в трагедии Алексея Ломакина. Отвечают эксперты

Телеканал 360°09:11

Полузащитник столичного «Локомотива» найден мертвым в Москве

Вечерняя Москва08:04

В Москве найдено тело игрока ФК «Локомотив» Ломакина без признаков насильственной смерти

ТАСС07:55

Футболиста молодёжного состава «Локомотива» Алексея Ломакина нашли мёртвым

Чемпионат08:45

СК начал проверку по факту смерти футболиста Ломакина

Москва 2409:20
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Происшествия

В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников

В Житомирской области начались обыски в соборах, храмах и домах священников, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 09:26
Происшествия

В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой «Чайф» на борту

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по признакам нарушения прав потребителей на борту самолета авиакомпании S7.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек

Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:22
Происшествия

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Петербурге суд вынес приговор женщине за попытку продажи сына

Обновлено в 08:57
Происшествия

Ущерб от прошедших 1 декабря в Париже акций протеста превысил €3 млн

Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил, по предварительным оценкам, свыше €3 млн.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

Обновлено в 09:07
Происшествия

Подозреваемый в обезглавливании женщины задержан в Подмосковье

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Татарстане школьница попала в травмпункт после конфликта с учителем

Полиция Татарстана проводит проверку после того, как в травмпункт Набережных Челнов поступила школьница с ушибом мягких тканей плеча.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд заочно арестовал изобретателя бифидока за невыплату зарплаты

Совладелец фармпроизводителя «Партнер» изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело после нападения на женщин

Полиция возбудила уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщин в Тольятти 30 ноября и 1 декабря, розыск злоумышленника продолжается, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Ростове-на-Дону суд приговорил сторонника ИГ к 11 годам заключения

Житель Краснодарского края Петр Гнипель приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 11 годам лишения свободы за содействие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Армавире ликвидировали пожар в производственном цехе

Пожар в производственном цехе на улице Матвеева в Армавире ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Бесхозный предмет на «Василеостровской» осматривали почти час

Почти час ушел у правоохранительных органов на осмотр бесхозного предмета, обнаруженного в понедельник, 3 декабря, на станции «зеленой» линии «Василеостровская».
Обновлено в 07:54
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