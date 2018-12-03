Происшествия
Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу рекиRT на русском09:15
Стало известно, где было найдено тело погибшего футболиста молодёжной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина. Как сообщает РИА Новости, тело спортсмена было найдено в Москве, на улице Борисовские Пруды, на берегу реки.
RT на русском09:15
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия
В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников
В Житомирской области начались обыски в соборах, храмах и домах священников, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 09:26
Происшествия
В США разбился автобус с детской футбольной командой
Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой «Чайф» на борту
Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по признакам нарушения прав потребителей на борту самолета авиакомпании S7.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек
Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:22
Происшествия
«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Петербурге суд вынес приговор женщине за попытку продажи сына
Обновлено в 08:57
Происшествия
Ущерб от прошедших 1 декабря в Париже акций протеста превысил €3 млн
Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил, по предварительным оценкам, свыше €3 млн.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов
Обновлено в 09:07
Происшествия
Подозреваемый в обезглавливании женщины задержан в Подмосковье
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Татарстане школьница попала в травмпункт после конфликта с учителем
Полиция Татарстана проводит проверку после того, как в травмпункт Набережных Челнов поступила школьница с ушибом мягких тканей плеча.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд заочно арестовал изобретателя бифидока за невыплату зарплаты
Совладелец фармпроизводителя «Партнер» изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Тольятти возбудили уголовное дело после нападения на женщин
Полиция возбудила уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщин в Тольятти 30 ноября и 1 декабря, розыск злоумышленника продолжается, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Ростове-на-Дону суд приговорил сторонника ИГ к 11 годам заключения
Житель Краснодарского края Петр Гнипель приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 11 годам лишения свободы за содействие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Армавире ликвидировали пожар в производственном цехе
Пожар в производственном цехе на улице Матвеева в Армавире ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Бесхозный предмет на «Василеостровской» осматривали почти час
Почти час ушел у правоохранительных органов на осмотр бесхозного предмета, обнаруженного в понедельник, 3 декабря, на станции «зеленой» линии «Василеостровская».
Обновлено в 07:54