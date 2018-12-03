Происшествия

Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
Газета.Ru
09:32

Как стало известно, тело 18-летнего футболиста было обнаружено спустя два дня после его пропажи. Друг игрока рассказал, что перед исчезновением они употребляли спиртные напитки. 18-летний воспитанник московского "Локомотива" Алексей Ломакин был найден мертвым в Южном округе Москвы.
Газета.Ru09:32
с чего всё началось

Мать полузащитника «Локомотива» А.Ломакина ищет сына, пропавшего после застолья с другом

Мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение 18-летнего сына. Молодой человек исчез накануне после распития алкоголя с одним из своих знакомых.
Агентство Москва06:00

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«Локомотив» подтвердил информацию о смерти футболиста молодежной команды

РБК10:03

Что такое тропикамид и мог ли он сыграть роль в трагедии Алексея Ломакина. Отвечают эксперты

Телеканал 360°09:11

Полузащитник столичного «Локомотива» найден мертвым в Москве

Вечерняя Москва08:04

Пропавшего полузащитника «Локомотива» А.Ломакина нашли мертвым в Москве

Агентство Москва07:52

Появилось предсмертное видео футболиста «Локомотива»

Москва 2410:44

Футболиста молодёжного состава «Локомотива» Алексея Ломакина нашли мёртвым

Чемпионат08:45

Московский «Локомотив» подтвердил гибель игрока молодёжной команды Алексея Ломакина

Говорит Москва08:01
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Происшествия

Появилось видео последних минут жизни футболиста «Локомотива»

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП

Обыски прошли в том числе в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ МП.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек

Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины

Обновлено в 10:50
Происшествия

В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Ущерб от прошедших 1 декабря в Париже акций протеста превысил €3 млн

Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил, по предварительным оценкам, свыше €3 млн.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Петербурге суд вынес приговор женщине за попытку продажи сына

Суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 275 тыс. рублей, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.
Обновлено в 09:44
Происшествия

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»

Обновлено в 10:35
Происшествия

Кубанские спасатели сняли со льдины в Азовском море енота

Сотрудники краснодарской краевой службы "Кубань-Спас" сняли с дрейфующей в пяти метрах от берега льдины в Азовском море енота.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой «Чайф» на борту

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по признакам нарушения прав потребителей на борту самолета авиакомпании S7.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Татарстане школьница обвинила учителя в нанесении травмы

Сотрудники управления МВД России по Набережным Челнам проверяют информацию о том, что ученица одной из школ города получила ушиб мягких тканей плеча после того, как ее потянул за руку учитель.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Москве эвакуировали офисный центр из-за колбы с опасным веществом

Офисный центр «Парк Победы» на западе Москвы эвакуировали после обнаружения подозрительной посылки, в которой находилась колба с якобы биологически опасным веществом.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Башкортостане детский хоккейный матч закончился массовой дракой

Обновлено в 10:22
Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело после нападения на женщин

Полиция возбудила уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщин в Тольятти 30 ноября и 1 декабря, розыск злоумышленника продолжается, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
Обновлено в 10:06
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