Мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение 18-летнего сына. Молодой человек исчез накануне после распития алкоголя с одним из своих знакомых.

с чего всё началось

Как стало известно, тело 18-летнего футболиста было обнаружено спустя два дня после его пропажи. Друг игрока рассказал, что перед исчезновением они употребляли спиртные напитки. 18-летний воспитанник московского "Локомотива" Алексей Ломакин был найден мертвым в Южном округе Москвы.

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