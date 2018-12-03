Происшествия
Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу рекиГазета.Ru09:32
Как стало известно, тело 18-летнего футболиста было обнаружено спустя два дня после его пропажи. Друг игрока рассказал, что перед исчезновением они употребляли спиртные напитки. 18-летний воспитанник московского "Локомотива" Алексей Ломакин был найден мертвым в Южном округе Москвы.
Газета.Ru09:32
с чего всё началось
Мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение 18-летнего сына. Молодой человек исчез накануне после распития алкоголя с одним из своих знакомых.Агентство Москва06:00
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