О пропаже сына заявила мать 18-летнего полузащитника. По ее словам, 30 ноября футболист ездил на медицинские процедуры, переночевал в расположении клуба, а потом перестал выходить на связь. По данным ТАСС, тело Ломакина нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки.

Известия 09:55