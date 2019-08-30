Происшествия
КоммерсантъТело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Матч ТВ 10:54
Общество
Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете
Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году.
РБК вчера в 22:49
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Политика
США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии
США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
ТАСС 11:32
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Общество
Чак-чак запустили в космос в честь Дня Татарстана
В Татарстане запустили в космос аппарат с национальной выпечкой чак-чак. Это произошло в День республики 30 августа.
Известия 05:23
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на фестивале
Российский исполнитель Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму во время выступления на музыкальном фестивале "Новая волна – 2019".
Труд 12:22
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности
По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер 13:21
Политика
В Госдуму внесли проект об определении «коррупционного правонарушения»
Законопроект об определении понятия "коррупционное правонарушение" внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:28
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Культура
Ведущий Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы
Вечерняя Москва 10:40
Футбол
Касерес стал игроком «Фиорентины»
Спорт-Экспресс 11:58