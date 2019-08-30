Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъТело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Тело мужчины найдено в Москве-реке на севере столицы

Агентство Москва05:45

Главу занимавшейся системами безопасности фирмы нашли в Москве-реке

РБК06:23

Тело главы компании Global Safe Group Щепетьева обнаружено в Москве-реке

ТАСС05:50

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Коммерсантъ07:08

СКР устанавливает обстоятельства гибели бизнесмена Дениса Щепетьева

Говорит Москва06:25

Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ

РИА Новости05:22

В Москве-реке обнаружено тело президента компании Global Safe Group

РЕН ТВ04:53
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Футбол

Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы

В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».
Известия 08:12
Космос

Тяните на Луну: концепция космического подъема сэкономит деньги на полетах

Ученые Колумбийского университета заявили, что в старой концепции создания лифта на Луну они готовы внести изменения.
Экология Регионов 08:19
Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Российская газета 05:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

РБК 05:06
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество

Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Общество

Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Политика

Путин назвал семью с тремя детьми правильной

Газета.Ru 07:06
Здоровье

Более 25 процентов питьевой воды в магазинах оказалось подделкой

По результатам свежего доклада президенту, более 25 процентов продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой.
Вести Подмосковья 07:18
Спорт

Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал вторым в весовой категории до 100 килограммов на чемпионате мира в Японии.
Sport24.ru 08:40
Армия и оружие

В США создали командование Космическими силами

ТАСС 03:57
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщили о проблемах в работе, следует из данных портала Downdetector.
РИА Новости 05:46
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика

Пушков призвал президента Грузии очнуться

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес

Жена звезды «Битвы экстрасенсов» Пахома умерла от рака

Сергей Пахомов, более известный как Пахом, получил широкую известность в 2015 году после участия в «Битве экстрасенсов».
Вокруг ТВ 05:34
Политика

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
BFM.ru 03:57
Экономика

«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Авто

Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России

Автоновости дня вчера в 11:17
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

РИА Новости 08:29
Политика

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика

Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Армия и оружие

Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM вчера в 06:47
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
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