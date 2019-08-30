Происшествия
КоммерсантъТело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы
В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».
Известия 08:12
Космос
Тяните на Луну: концепция космического подъема сэкономит деньги на полетах
Ученые Колумбийского университета заявили, что в старой концепции создания лифта на Луну они готовы внести изменения.
Экология Регионов 08:19
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Газета.Ru 07:06
Здоровье
Более 25 процентов питьевой воды в магазинах оказалось подделкой
По результатам свежего доклада президенту, более 25 процентов продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой.
Вести Подмосковья 07:18
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал вторым в весовой категории до 100 килограммов на чемпионате мира в Японии.
Sport24.ru 08:40
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщили о проблемах в работе, следует из данных портала Downdetector.
РИА Новости 05:46
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Жена звезды «Битвы экстрасенсов» Пахома умерла от рака
Сергей Пахомов, более известный как Пахом, получил широкую известность в 2015 году после участия в «Битве экстрасенсов».
Вокруг ТВ 05:34
Политика
Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
BFM.ru 03:57
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
РИА Новости 08:29
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика
Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00