Происшествия
КоммерсантъТело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Футбол
«Зенит» представил расписание своих матчей в Лиге чемпионов
Телеканал Санкт-Петербург 02:47
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Экономика
Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
РИА Новости 10:16
Политика
США расширили санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол
«Атлетико» может арендовать Икарди
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Интера» Мауро Икарди.
Матч ТВ 10:08
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
Daily Storm вчера в 10:57
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Политика
Депутат из партии Зеленского объяснила слова о путче Порошенко
Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пояснила журналистам смысл своего сообщения о подготовке экс-президентом Петром Порошенко государственного переворота.
Lenta.ru 09:43
Гаджеты
Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark
В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).
Astera 09:36
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.
РИА Новости 07:45
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38