Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъТело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Коммерсантъ07:08

СКР устанавливает обстоятельства гибели бизнесмена Дениса Щепетьева

Говорит Москва06:25

Главу занимавшейся системами безопасности фирмы нашли в Москве-реке

РБК06:23

Тело главы компании Global Safe Group Щепетьева обнаружено в Москве-реке

ТАСС05:50

Тело главы компании Global Safe Group Щепетьева обнаружено в Москве-реке

Москва 2406:52

Из Москвы-реки достали тело главы Global Safe Group, сообщили СМИ

РИА Новости05:22

В Москве-реке обнаружено тело президента компании Global Safe Group

РЕН ТВ04:53
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Футбол

«Зенит» представил расписание своих матчей в Лиге чемпионов

Телеканал Санкт-Петербург 02:47
Политика

МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Армия и оружие

На Аллее Славы в Ростовской области покоятся останки 165 солдат

REGNUM 06:26
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Происшествия

В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

Известия 09:14
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Шоу-бизнес

Катерина Шпица призналась, что страдает от атопического дерматита

Дни24 09:06
Происшествия

В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Шоу-бизнес

Семья актера Числова не может похоронить его

Газета.Ru 10:15
Экономика

Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
РИА Новости 10:16
Политика

США расширили санкционный список по КНДР

Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол

«Атлетико» может арендовать Икарди

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Интера» Мауро Икарди.
Матч ТВ 10:08
Политика

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
Daily Storm вчера в 10:57
Общество

Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих

В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Происшествия

СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Политика

Депутат из партии Зеленского объяснила слова о путче Порошенко

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пояснила журналистам смысл своего сообщения о подготовке экс-президентом Петром Порошенко государственного переворота.
Lenta.ru 09:43
Гаджеты

Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).
Astera 09:36
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Общество

Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.
РИА Новости 07:45
Политика

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Кино

Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет

Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Армия и оружие

Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР

Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

REGNUM 04:22
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