Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесуLenta.ru 10:47

По данным следствия, погибший оказался жителем Пушкинского района. Его останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Спортсмен пропал два года назад, его тело было приковано к дереву цепями и наручниками, уточнил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
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Вокруг прикованного цепями к дереву трупа мужчины нашли эротические игрушки

Московский Комсомолец10:42

Московского путешественника, который пропал два года назад, нашли мертвым и прикованным наручниками к дереву

Комсомольская правда07:08

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

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Прикованный к дереву цепью скелет нашли в Подмосковье

Газета.Ru08:01

СК показал фотографии места, где нашли прикованный к дереву скелет

Телеканал 360°10:30

Прикованный к дереву цепью скелет нашли в Подмосковье

Говорит Москва08:13
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Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф

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В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

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