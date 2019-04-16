Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесуLenta.ru 10:47

По данным следствия, погибший оказался жителем Пушкинского района. Его останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Спортсмен пропал два года назад, его тело было приковано к дереву цепями и наручниками, уточнил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

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