Происшествия
Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесуLenta.ru 10:47
По данным следствия, погибший оказался жителем Пушкинского района. Его останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Спортсмен пропал два года назад, его тело было приковано к дереву цепями и наручниками, уточнил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
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