Происшествия
Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесуLenta.ru 10:47
По данным следствия, погибший оказался жителем Пушкинского района. Его останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Спортсмен пропал два года назад, его тело было приковано к дереву цепями и наручниками, уточнил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Вокруг прикованного цепями к дереву трупа мужчины нашли эротические игрушки
Московский Комсомолец10:42
Скелетированные останки умершего год назад мужчины обнаружили в подмосковном лесу
Агентство Москва08:19
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика
Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено в 12:32
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика
Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 14:10
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Политика
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 12:16
Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Аксенов ответил на жалобы крымчан о нехватке льготных лекарств
В свою очередь, отмечу, что Республика Крым является лидером по количеству граждан льготной категории, получающих лекарственные препараты, и по количеству наименований лекарств, которые крымчане получают бесплатно.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Энергетика
США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти
"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
Польского дипломата выдворили из России
МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
Обновлено в 12:53
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Финансы
Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды
Опубликованная дивидендная политика Сбербанка предполагает поэтапное повышение с 2017 по 2020 год объема выплат с 36,2% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 14:05
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28