В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксуРИА Новости 05:29

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что 26-летняя спортсменка погибла в результате падения с восьмого этажа. Ее тело обнаружили на козырьке подъезда одного из жилых домов на Кронштадтском бульваре.

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

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