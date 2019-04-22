Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в МосквеREGNUM 06:58

Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи. Кристина Мялина достигла высоких спортивных результатов в тайском боксе. Она побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области.

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

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