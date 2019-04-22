Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в МосквеREGNUM 06:58

Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи. Кристина Мялина достигла высоких спортивных результатов в тайском боксе. Она побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области.
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СК начал проверку по факту гибели женщины при падении с высоты на севере Москвы

Агентство Москва06:36

Эксперты СК не обнаружили признаков убийства экс-чемпионки РФ по тайскому боксу Мялиной

ТАСС07:09

СМИ: в Москве при невыясненных обстоятельствах погибла чемпионка РФ по тайскому боксу

Говорит Москва04:52

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Вечерняя Москва04:54

Тело чемпионки России по тайскому боксу обнаружили в Москве

РЕН ТВ04:53

В Москве чемпионка России по тайскому боксу выпала с 13 этажа

Комсомольская правда06:00

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

РИА Новости05:29
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Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 02:14
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Политика

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США

Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Хоккей

Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне.
Обновлено в 05:38
Общество

Росконтроль назвал лучшие творог и яйца

К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили

Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

HTC готовит смартфон с поддержкой 5G

Обновлено в 02:56
Гаджеты

Смартфоны Meizu подешевели на треть

Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Общество

Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Политика

В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин проведет заседание попечительского совета РГО в Петербурге

Обновлено в 08:09
Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье

Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет.
Обновлено в 09:42
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента на Украине

Второй тур выборов президента на Украине соответствовал мировым стандартам, заявил на брифинге глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика

В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием

В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски отметила Пасху откровенными снимками

Супермодель Эмили Ратаковски и голливудская актриса и певица Майли Сайрус опубликовали в соцсетях фотографии в откровенных нарядах в честь праздника Пасхи.
Обновлено в 05:16
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика

ЦИК Украины обработал 95,06% протоколов. Зеленский уверенно лидирует

Обновлено в 03:38
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
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