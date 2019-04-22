Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в МосквеREGNUM 06:58
Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи. Кристина Мялина достигла высоких спортивных результатов в тайском боксе. Она побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
СК начал проверку по факту гибели женщины при падении с высоты на севере Москвы
Агентство Москва06:36
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 02:14
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США
Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Хоккей
Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен
Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне.
Обновлено в 05:38
Общество
Росконтроль назвал лучшие творог и яйца
К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
HTC готовит смартфон с поддержкой 5G
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Смартфоны Meizu подешевели на треть
Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Общество
Медведев утвердил федеральную программу развития генетики
Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье
Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет.
Обновлено в 09:42
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента на Украине
Второй тур выборов президента на Украине соответствовал мировым стандартам, заявил на брифинге глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика
В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием
В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски отметила Пасху откровенными снимками
Супермодель Эмили Ратаковски и голливудская актриса и певица Майли Сайрус опубликовали в соцсетях фотографии в откровенных нарядах в честь праздника Пасхи.
Обновлено в 05:16
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Политика
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43