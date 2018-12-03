Мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение 18-летнего сына. Молодой человек исчез накануне после распития алкоголя с одним из своих знакомых.

с чего всё началось

Правоохранительные органы нашли тело полузащитника "Локомотив" Алексея Ломакина на юге Москвы на берегу реки, сообщает "РИА Новости". Полиция обнаружила скончавшегося игрока "железнодорожников" на улице Борисовские пруды. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

Тело Ломакина нашли на берегу реки в Москве без признаков насилия

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