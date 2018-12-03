Происшествия
Тело Ломакина нашли на берегу реки в Москве без признаков насилия
Тело Ломакина нашли на берегу реки в Москве без признаков насилияГазета.Ru11:37
Правоохранительные органы нашли тело полузащитника "Локомотив" Алексея Ломакина на юге Москвы на берегу реки, сообщает "РИА Новости". Полиция обнаружила скончавшегося игрока "железнодорожников" на улице Борисовские пруды. Признаки насильственной смерти отсутствуют.
Газета.Ru11:37
с чего всё началось
Мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение 18-летнего сына. Молодой человек исчез накануне после распития алкоголя с одним из своих знакомых.Агентство Москва06:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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