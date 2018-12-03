Происшествия
Тело Ломакина нашли на берегу реки в Москве без признаков насилия
Тело Ломакина нашли на берегу реки в Москве без признаков насилияГазета.Ru11:37
Правоохранительные органы нашли тело полузащитника "Локомотив" Алексея Ломакина на юге Москвы на берегу реки, сообщает "РИА Новости". Полиция обнаружила скончавшегося игрока "железнодорожников" на улице Борисовские пруды. Признаки насильственной смерти отсутствуют.
Газета.Ru11:37
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