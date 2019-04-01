Футбол

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»Спорт-Экспресс 08:49

По информации A Bola, "матрасники" заплатят за 26-летнего Теллеса 30 миллионов евро, хотя отступные в контракте бразильца прописаны в размере 40 миллионов. Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
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СМИ: футболисты «Порту» Теллес и Эррера продолжат карьеру в «Атлетико»

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«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» Теллеса

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Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

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«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро

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