Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»Спорт-Экспресс 08:49
По информации A Bola, "матрасники" заплатят за 26-летнего Теллеса 30 миллионов евро, хотя отступные в контракте бразильца прописаны в размере 40 миллионов. Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
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