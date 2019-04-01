Футбол

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»Спорт-Экспресс 08:49

По информации A Bola, "матрасники" заплатят за 26-летнего Теллеса 30 миллионов евро, хотя отступные в контракте бразильца прописаны в размере 40 миллионов. Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Атлетико» за € 30 млн

Чемпионат08:36

СМИ: Защитник «Порту» станет игроком «Атлетико»

Матч ТВ09:31

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

Спорт-Экспресс08:49

СМИ: «Атлетико» готов приобрести защитника «Порту» Теллеса за 30 млн евро

Советский спорт08:42

СМИ: футболисты «Порту» Теллес и Эррера продолжат карьеру в «Атлетико»

РИА Новости10:07

«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» Теллеса

Sport.ru08:58

«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро

Sports.ru08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Обновлено в 05:00
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

Обновлено в 15:37
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля

Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Обновлено в 14:35
Политика

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

Обновлено в 14:46
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Политика

Путин подписал закон, ужесточающий наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров преступных группировок.
Обновлено в 06:54
Футбол

Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею

Обновлено в 14:41
Общество

Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска

Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Общество

Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви

В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Здоровье

Детские поликлиники объединили в Череповце

Детские городские поликлиники №№ 2 и 4 объединились в одну - Череповецкую детскую городскую поликлинику № 3. Цель - улучшить доступность медпомощи для малышей и подростков Заягорбского района.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева

Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество

Опубликован топ-5 мифов о строительстве Крымского моста

"Не буду вас разыгрывать 1 апреля, лучше напомню топ-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:54
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Общество

КГИОПу отдадут часть полномочий Фонда капремонта

Обновлено в 11:04
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Теллес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Порту».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное