с чего всё началось

«Телемост Киев — Тбилиси между украинским 24-м каналом и грузинским телеканалом «Рустави 2» — в эту пятницу», — говорит Овдиенко. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — говорит телеведущий.

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Политика Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.

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