Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к ПутинуРБК 11:39
«Телемост Киев — Тбилиси между украинским 24-м каналом и грузинским телеканалом «Рустави 2» — в эту пятницу», — говорит Овдиенко. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — говорит телеведущий.
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Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
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Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто
Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 10:10
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
"Сибирские Мальдивы" закрыты для любителей эффектных фотографий.
Обновлено в 09:02
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
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Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Интернет
Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS
Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Костенко опубликовала фото Дмитрия Тарасова в инвалидной коляске
Фото в инвалидном кресле было опубликовано в Instagram супруги футболиста Анастасии Костенко.
Обновлено в 10:55
Авто
В России отзывают 3 машины Porsche
Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.
Обновлено в 08:29
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Наука
Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39