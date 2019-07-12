Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к ПутинуРБК 11:39

«Телемост Киев — Тбилиси между украинским 24-м каналом и грузинским телеканалом «Рустави 2» — в эту пятницу», — говорит Овдиенко. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями-грузинами», — говорит телеведущий.
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с чего всё началось
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице
 в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
РБК11:39

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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Энергетика

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