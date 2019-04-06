Соловьев выгнал из студии польского политологаРИА Новости 03:04

Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками.

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между ведущим и политологом произошел во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Армия и оружие США расширяют военное присутствие НАТО, чтобы «чужими руками» напасть на Россию Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.

Политика Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Происшествия Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.

Театры Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.

Происшествия Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.

Политика Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.

Происшествия У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Сати Казанова задумалась о беременности Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.

Общество Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Политика Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля Похороны депутата Госдумы от партии "Единая Россия", экс-директора ФСБ РФ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля, на военном кладбище в Мытищах.

Происшествия Дагестанский участковый умер от передозировки В Дагестане участковый полицейский Курбан М. умер от передозировки наркотиков.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию» Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».

Экономика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Политика Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.

Здоровье Паллиативной службе не хватает специально обученных врачей Поставить перед Минздравом вопрос об учреждении и внесении в номенклатуру должностей специальности «врач паллиативной медицинской помощи» намерена паллиативная служба.

Политика Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Армия и оружие CNN пустили на российскую базу в Арктике Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.