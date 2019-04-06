Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студииГазета.Ru 05:20
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между мужчинами произошел в рамках эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками.
— Владимир Соловьев, российский телеведущийLenta.ru вчера в 19:57
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Армия и оружие
Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии
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Политика
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
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Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
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Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
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Политика
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В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Обновлено в 04:05
Общество
Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки
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Общество
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Обновлено вчера в 07:28
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
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Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
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Транспорт
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В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
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Технологии
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В Австрии прошли первые полеты воздушного такси EHang 216. Аэромобиль совершил несколько рейсов с пассажирами вокруг Вены.
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Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
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Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Британский кладоискатель нашел монету стоимостью 100 тысяч фунтов
В английском графстве Кент местный кладоискатель нашел монету III века нашей эры.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца
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Обновлено в 01:07
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Политика
WSJ: США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии
Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 05:52
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11