Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студииГазета.Ru 05:20
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между мужчинами произошел в рамках эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками.
— Владимир Соловьев, российский телеведущийLenta.ru вчера в 19:57
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Россияне предложили выгнать поляка Корейбу из страны после скандала у Соловьева
Народные новости07:56
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