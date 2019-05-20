Общество
Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»Европейско-Азиатские новости 09:19
Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
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«Приеду вас, чертей, гонять»: Соловьев ответил екатеринбуржцам, которые хотят судиться с ним
Екатеринбург Онлайн05:18
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Гаджеты
Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники
Обновлено в 09:31
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Театры
Лариса Луппиан назначена худруком Театра имени Ленсовета
Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 09:16
Политика
Глава СВР заявил о возможности новых попыток смены власти в Венесуэле
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал о возможности новых попыток смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Музыка
Голограмма Уитни Хьюстон собирается на гастроли
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Экономика
Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза
Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Политика
Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Игры
Sony показала захватывающие возможности PlayStation 5
Обновлено в 09:23
Авто
За 63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing просят 1 миллион долларов
За автомобиль просят один миллион долларов, что, по мнению текущего владельца оправдано — всего было выпущено 308 таких машин.
Обновлено в 09:58
Игры
Невероятное космическое приключение «Outer Wilds» выйдет в конце мая
Annapurna Interactive выпустила новый трейлер, чтобы объявить, что 30 мая выйдет увлекательный научно-фантастический поход «Outer Wilds».
Обновлено вчера в 18:48
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
Обновлено в 09:54
Происшествия
Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка
Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Как рассказала ТАСС адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова, защита футболиста также обжаловала приговор.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в апреле выросли на 2,7%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле увеличилось на 2,7% по сравнению с показателем марта - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям
Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22