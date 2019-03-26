Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовкиРБК 00:30

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
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Владимир Соловьев
Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.
— Владимир Соловьев, российский журналистГазета.Ru вчера в 17:14

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