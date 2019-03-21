Политика

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студииВзгляд.ру вчера в 14:25

Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта. Словесная перепалка началась в студии при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, передает НТВ.
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Ведущий НТВ выгнал украинского политолога с программы в прямом эфире

Телеканал 360°вчера в 15:13

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

РИА Новостивчера в 14:10

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии

Взгляд.рувчера в 14:25

Российский ведущий отправил «отдыхать» украинского политолога — видео

Life.ruвчера в 15:11

Ведущий «Места встречи» выгнал из студии политолога из Украины

Газета.Ruвчера в 14:08

Ведущий НТВ в прямом эфире погнал из студии украинского политолога

Lenta.ruвчера в 13:48

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Говорит Москвавчера в 13:24
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии

Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика

В Казахстане пресекли митинги оппозиции против переименования Астаны

Сотрудники полиции Казахстана в пятницу пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, десятки человек задержаны, передают корреспонденты РИА Новости.
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве

В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Общество

Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных

Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Политика

Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски

Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Диетолог Минздрава посоветовал россиянам принимать витамины в пост

Диетолог Минздрава России Виктор Тутельян посоветовал россиянам, соблюдающим пост, принимать больше витаминов.
Обновлено в 03:12
Наука

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Хоккей

«Авангард» оштрафовали на миллион за потухший свет на арене

Континентальная хоккейная лига оштрафовала ХК «Авангард» на 1,1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Барбашев оформил хет-трик и стал главной звездой дня в НХЛ

Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.
Обновлено в 03:26
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Финансы

Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР

Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
ЖКХ

Жвачкин потребовал наказать чиновников за рост тарифов на вывоз мусора

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал привлечь к ответственности чиновников, отвечающих в регионе за повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО); также он потребовал разработать систему мероприятий "мусорной реформы", сообщает корреспондент РИА Томск.
Обновлено в 03:07
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол

Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово

Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество

Уникальный природно-ландшафтный парк создадут в Татарстане

Обновлено в 03:14
Экономика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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