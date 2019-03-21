Политика
Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студииВзгляд.ру вчера в 14:25
Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта. Словесная перепалка началась в студии при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, передает НТВ.
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Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика
В Казахстане пресекли митинги оппозиции против переименования Астаны
Сотрудники полиции Казахстана в пятницу пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, десятки человек задержаны, передают корреспонденты РИА Новости.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве
В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Общество
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Политика
Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски
Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Диетолог Минздрава посоветовал россиянам принимать витамины в пост
Диетолог Минздрава России Виктор Тутельян посоветовал россиянам, соблюдающим пост, принимать больше витаминов.
Обновлено в 03:12
Наука
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Хоккей
«Авангард» оштрафовали на миллион за потухший свет на арене
Континентальная хоккейная лига оштрафовала ХК «Авангард» на 1,1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей
Барбашев оформил хет-трик и стал главной звездой дня в НХЛ
Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.
Обновлено в 03:26
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Финансы
Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР
Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь
Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
ЖКХ
Жвачкин потребовал наказать чиновников за рост тарифов на вывоз мусора
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал привлечь к ответственности чиновников, отвечающих в регионе за повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО); также он потребовал разработать систему мероприятий "мусорной реформы", сообщает корреспондент РИА Томск.
Обновлено в 03:07
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол
Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово
Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество
Уникальный природно-ландшафтный парк создадут в Татарстане
Обновлено в 03:14
Экономика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24