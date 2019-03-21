Политика
Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студииВзгляд.ру вчера в 14:25
Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта. Словесная перепалка началась в студии при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, передает НТВ.
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Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт
Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Экономика
Bitmain разместит 200 000 майнеров в Китае. Как это повлияет на рынок
Bitmain планирует разместить 200 тыс. устройств для майнинга в местах с избыточными гидроэнергоресурсами, где летом заметно снижаются на них тарифы.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Удовиченко после похорон Началовой заявила, что журналистов должен покарать Бог
В Москве на Троекуровском кладбище простились с известной певицей Юлией Началовой, которая скончалась несколько дней назад в возрасте 38 лет.
Обновлено в 02:17
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Опыты на мышах помогли биологам из США доказать, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы способствуют развитию рака, и раскрыть механизм их "работы".
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой после скандала
Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Ленобласти машинист остановил электричку, чтобы спасти собаку
В Ленинградской области у станции Антропшино машинист электропоезда спас собаку, которую неизвестные привязали к рельсам.
Обновлено в 05:15
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
Обновлено в 02:39
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин посетит Киргизию 28 марта
На следующей неделе, 28 марта, состоится визит президента России в Киргизию.
Обновлено в 05:40
Экономика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 17:58
Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко
В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08