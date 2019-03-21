Политика

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студииВзгляд.ру вчера в 14:25

Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта. Словесная перепалка началась в студии при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, передает НТВ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ведущий НТВ выгнал украинского политолога с программы в прямом эфире

Телеканал 360°вчера в 15:13

Российский ведущий отправил «отдыхать» украинского политолога — видео

Life.ruвчера в 15:11

Ведущий «Места встречи» выгнал из студии политолога из Украины

Газета.Ruвчера в 14:08

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

РИА Новостивчера в 14:10

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии

Взгляд.рувчера в 14:25

Ведущий НТВ в прямом эфире погнал из студии украинского политолога

Lenta.ruвчера в 13:48

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Говорит Москвавчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Происшествия

МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Экономика

Bitmain разместит 200 000 майнеров в Китае. Как это повлияет на рынок

Bitmain планирует разместить 200 тыс. устройств для майнинга в местах с избыточными гидроэнергоресурсами, где летом заметно снижаются на них тарифы.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Удовиченко после похорон Началовой заявила, что журналистов должен покарать Бог

В Москве на Троекуровском кладбище простились с известной певицей Юлией Началовой, которая скончалась несколько дней назад в возрасте 38 лет.
Обновлено в 02:17
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Опыты на мышах помогли биологам из США доказать, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы способствуют развитию рака, и раскрыть механизм их "работы".
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой после скандала

Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Ленобласти машинист остановил электричку, чтобы спасти собаку

В Ленинградской области у станции Антропшино машинист электропоезда спас собаку, которую неизвестные привязали к рельсам.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Воронежской области после взрыва проверят все газовые котельные

Обновлено в 05:39
Общество

Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Политика

Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений

Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
Обновлено в 02:39
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин посетит Киргизию 28 марта

На следующей неделе, 28 марта, состоится визит президента России в Киргизию.
Обновлено в 05:40
Экономика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

В Астане прошли задержания несогласных с переименованием столицы

Обновлено в 03:55
Музыка

Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 17:58
Спорт

Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено вчера в 06:17
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Кино

Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко

В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное