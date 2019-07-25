Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на разводИзвестия 10:52

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Телеведущий М.Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
Агентство Москва09:09

Подробнее о событии

Михаил Ширвиндт прокомментировал появившуюся информацию о своем разводе

Пятый канал10:43

Ширвиндт высказался о женитьбе после развода

Дни.ру14:15

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

РБК12:07

Михаил Ширвиндт разводится с женой

StarHit.ru11:23

Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода

Телепрограмма13:39

Михаил Ширвиндт подал на развод

РИА Новости10:21

Телеведущий М.Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Агентство Москва09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика

Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер

Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 09:50
Музыка

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Игры

Появились первые оценки Wolfenstein: Youngblood от прессы

За день до релиза игровая пресса выпустила рецензии на Wolfenstein: Youngblood. Оценка игры на Metacritic составила 77 баллов.
Обновлено в 14:32
Экономика

Кабмин утвердил выделение регионам субсидий

Правительство России по итогам заседания утвердило решения о выделении регионам федеральных средств на пенсии и лекарственное обеспечение, а также о направлении пострадавшей от паводка Иркутской области субсидий на компенсации сельхозпроизводителям и на ремонт мостов и дорог.
Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Общество

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол

«Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани

Обновлено в 13:38
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии

Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Футбол

Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье

В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
Обновлено в 07:05
Общество

Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года

Обновлено в 13:43
Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика

Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера

Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Футбол

СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана

Обновлено в 14:36
Кино

Скончался народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство

Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Арсенал» показал форму на матч Лиги Европы с «Нефтчи»

Сегодня, 25 июля, тульский «Арсенал» проведет первый матч в Лиге Европы. Во 2-м квалификационном раунде «канониры» сыграют против «Нефтчи».
Обновлено в 03:55
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 929 тысяч га

Обновлено в 13:31
Политика

Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Спорт

Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на чемпионате России

Легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:56
Единоборства

Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым

Обновлено в 14:22
Здоровье

В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома

В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Футбол

Россия разгромила Азербайджан в отборе на ЧМ по пляжному футболу

Обновлено в 14:30
Происшествия

Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество

Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
ещё по теме
Михаил Ширвиндт
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу "Я и моя собака"» и «Хочу знать».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное