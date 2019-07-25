Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.

с чего всё началось

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.

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