Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на разводИзвестия 10:52

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
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Телеведущий М.Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
Агентство Москва09:09

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Михаил Ширвиндт не собирается жениться сразу после развода

Телепрограмма13:39

Ширвиндт высказался о женитьбе после развода

Дни.ру14:15

Михаил Ширвиндт подал на развод

РИА Новости10:21

Михаил Ширвиндт разводится с женой

StarHit.ru11:23

Михаил Ширвиндт прокомментировал появившуюся информацию о своем разводе

Пятый канал10:43

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

РБК12:07

Телеведущий М.Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Агентство Москва09:09
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Космос

В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства

Обновлено в 15:16
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика

Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения

"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено в 16:03
Политика

Сенат США утвердил Милли председателем Комитета начальников штабов ВС

Сенат США утвердил четырехзвездного генерала Марка Милли председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Музыка

Бузова заявила о своем последнем концерте

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе вышли в свет

Нино Нинидзе появилась на светском мероприятии в обществе актера Максима Виторгана.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2

Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
Обновлено в 12:21
Наука

Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий

Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.
Обновлено в 06:15
Общество

Принят закон о «дачной амнистии»

Госдума приняла закон о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия. Новый срок - до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 06:37
Политика

Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено в 14:46
Энергетика

ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз

Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Обновлено в 15:28
Здоровье

О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Политика

Любовь Соболь вынесли из здания МГИК

Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Политика

Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Единоборства

Еще один боксер скончался от травм, полученных во время боя

Обновлено в 14:26
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE

Обновлено в 16:33
Политика

Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено в 16:26
Гаджеты

Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Футбол

Кононов: Федор Черенков играл наравне с Кройфом и Платини

В мире, наверное, была недооценка Черенкова. Федор был наравне с Йоханом Кройфом, Мишелем Платини.
Обновлено в 05:04
Общество

Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей

По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено в 11:35
Авто

Новый седан Audi S6 получил официальные цены

Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в модификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.
Обновлено в 14:23
Общество

Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
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Михаил Ширвиндт
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу "Я и моя собака"» и «Хочу знать».
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