Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС.

Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

Политика Политика Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого корабли ВМС Украины задержали за нарушение границы России.

Политика Политика В Крыму арестованы 12 украинских моряков Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.

Политика Политика Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России «Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Политика Политика В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной Состояние россиянки Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США, ухудшилось, у девушки участились приступы клаустрофобии.

Политика Политика Россия и Аргентина подпишут соглашение по рыбному хозяйству Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес подпишут целый ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Политика Политика СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

Политика Политика WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию, в которой утверждается, что основатель организации Джулиан Ассанж тайно встречался с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Политика Политика Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.

Политика Политика Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.

Армия и оружие Армия и оружие ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Политика Политика В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее.

Политика Политика Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.