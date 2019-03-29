Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства УкраиныИзвестия 13:04

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Жанна Бадоева
Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРИА Новости 18:32

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Украинская ведущая
Телеведущая и режиссёр. Наиболее известна как автор и ведущая программы о путешествиях «Орёл и решка».
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