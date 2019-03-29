Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства УкраиныИзвестия 13:04

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Жанна Бадоева
Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРамблер 13:33

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Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

РБК15:27

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РЕН ТВ12:02

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

РИА Новости13:21

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

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Московский Комсомолец12:48

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Газета.Ru12:37

Ведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского паспорта

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Жанна Бадоева
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