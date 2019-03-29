Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства УкраиныGazeta.SPb вчера в 14:30

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства. Причиной, подтолкнувшей к такому решению, стало замужество и переезд в Италию. По словам Бадоевой, в Киеве ее ничего не держит, она «там ничего не ведет» и про нее вероятно уже забыли.
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Жанна Бадоева
Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРИА Новости вчера в 18:32

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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

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Жанна Бадоева
Украинская ведущая
Телеведущая и режиссёр. Наиболее известна как автор и ведущая программы о путешествиях «Орёл и решка».
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