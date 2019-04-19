Телестудию с Порошенко заминировалиВести.Ru 14:24

Телеведущая спросила его — останется он или уйдет. "Я принимаю решение остаться", — сказал Порошенко. Владимир Зеленский в студию не приехал, как и обещал.

Политика Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

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Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

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