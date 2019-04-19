Политика

Телестудию с Порошенко заминировалиВести.Ru 14:24

Телеведущая спросила его — останется он или уйдет. "Я принимаю решение остаться", — сказал Порошенко. Владимир Зеленский в студию не приехал, как и обещал.
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Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

РБК14:52

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

RT на русском14:26

Зеленский не приехал дебатировать с Порошенко на ТВ. В студию поступило сообщение о возможном теракте

Новая газета14:28

Ведущая сообщила об угрозе теракта в телестудии, где находится Порошенко

РИА Новости14:19

Порошенко выступил на национальных теледебатах один

ТАСС15:39

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Газета.Ru14:37

В студии теледебатов с участием Порошенко сообщили о возможном теракте

Говорит Москва14:26
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Политика

Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: vistapointe.net Уже с завода новая версия будет оснащаться экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, лебедкой, а также внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размером 235/85 R16.
Обновлено в 08:15
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье

Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Спорт

Пресс-атташе ФФККР осудила журналистку за слова о Тутберидзе

Пресс-атташе федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина осудила известную журналистку Елену Вайцеховскую за критику методов работы Этери Тутберидзе.
Обновлено в 16:20
Политика

В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского

19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Авто

Volkswagen представил гоночный электрокар для Нюрбургринга

На трек выйдет гоночный электрокар Volkswagen ID R. К слову, эта же модель уже принимала участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.
Обновлено в 11:28
Единоборства

Алексей Олейник: «На последней совместной тренировке с Оверимом я ничего не мог сделать против него»

Российский боец Алексей Олейник рассказал, что когда в последний раз тренировался с голландцем Алистаром Оверимом, ему было сложно ему противостоять.
Обновлено в 15:24
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Экономика

«МедИнвестГрупп» стала совладельцем лаборатории LabQuest

LabQuest появилась в феврале 2016 года и позиционируется как лаборатория премиального сегмента.
Обновлено в 13:17
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика

РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Политика

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Интернет

Instagram может начать скрывать количество лайков

Обновлено в 06:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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