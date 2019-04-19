Политика
Телестудию с Порошенко заминировалиВести.Ru 14:24
Телеведущая спросила его — останется он или уйдет. "Я принимаю решение остаться", — сказал Порошенко. Владимир Зеленский в студию не приехал, как и обещал.
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Политика
Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро
Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: vistapointe.net Уже с завода новая версия будет оснащаться экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, лебедкой, а также внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размером 235/85 R16.
Обновлено в 08:15
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Спорт
Пресс-атташе ФФККР осудила журналистку за слова о Тутберидзе
Пресс-атташе федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина осудила известную журналистку Елену Вайцеховскую за критику методов работы Этери Тутберидзе.
Обновлено в 16:20
Политика
В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Авто
Volkswagen представил гоночный электрокар для Нюрбургринга
На трек выйдет гоночный электрокар Volkswagen ID R. К слову, эта же модель уже принимала участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.
Обновлено в 11:28
Единоборства
Алексей Олейник: «На последней совместной тренировке с Оверимом я ничего не мог сделать против него»
Российский боец Алексей Олейник рассказал, что когда в последний раз тренировался с голландцем Алистаром Оверимом, ему было сложно ему противостоять.
Обновлено в 15:24
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Экономика
«МедИнвестГрупп» стала совладельцем лаборатории LabQuest
LabQuest появилась в феврале 2016 года и позиционируется как лаборатория премиального сегмента.
Обновлено в 13:17
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика
РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский
В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45