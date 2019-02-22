Политика
Телерейтинг президентского послания в Москве снизилсяКоммерсантъ вчера в 17:43
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля шло в прямом эфире пяти каналов — на «Первом», «России 1», «России 24», «Москве 24» и «360» — полтора часа. Суммарно, по предварительным данным Mediascope, его посмотрели 5,9% жителей Москвы.
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Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей. Этот показатель — на уровне 2013 года.Коммерсантъвчера в 17:43
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Более 860 тысяч москвичей посмотрели послание Путина Федеральному собранию
Вечерняя Москвавчера в 05:22
Более 860 тыс. телезрителей в Москве посмотрели послание президента РФ Федеральному собранию
Агентство Москвавчера в 04:35
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