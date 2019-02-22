Политика

Телерейтинг послания Путина стал самым низким за шесть летМетагазета 02:04

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию посмотрели всего 5,9% москвичей — или 39% телеаудитории Москвы, сообщает исследовательская компания Mediascope. Это самый низкий результат с 2013 года: тогда трансляция послания заинтересовала только 5,2% жителей Москвы.
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с чего всё началось

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей. Этот показатель — на уровне 2013 года.
Коммерсантъвчера в 17:43

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Порядка 870 тысяч москвичей смотрели трансляцию послания Путина

РИА Новости03:27

Послание Путина оказалось непопулярным на ТВ

Московский Комсомолец00:12

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Коммерсантъвчера в 17:43

Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года

РБКвчера в 21:54

Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года

Ведомостивчера в 22:27

Более 860 тысяч москвичей посмотрели послание Путина Федеральному собранию

Вечерняя Москвавчера в 05:22

Более 860 тыс. телезрителей в Москве посмотрели послание президента РФ Федеральному собранию

Агентство Москвавчера в 04:35
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Футбол

«Краснодар» против Черышева: Клубы РФ узнали соперников в Лиге Европы

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) "Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) "Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия) "Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) "Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта.
Обновлено в 07:33
Политика

В МИД РФ сообщили о планах США купить оружие для Венесуэлы

Соединенные Штаты планируют приобрести для Венесуэлы крупную партию оружия «в одной из восточноевропейских стран», заявила 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина

Обновлено в 07:13
Футбол

Александр Дюков избран новым президентом РФС

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Политика

Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Политика

В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
Происшествия

ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов.
Обновлено в 03:39
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Московский университет МВД России провел занятие на морозе

Президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября посетил Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 05:16
Футбол

Защитник «Уфы» Дивеев перейдёт в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Игорь Дивеев продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 06:27
Политика

Кандидатки на «Евровидение» от Украины не признали «агрессию» РФ

Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.
Обновлено в 06:55
Футбол

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна

В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью исключит возможность взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:31
Культура

На YouTube начнет выходить программа «Намедни» Леонида Парфенова

Возвращение программы «Намедни» Леонида Парфенова анонсировал в Twitter продюсер блога «Парфенон» Илья Овчаренко.
Обновлено в 07:08
Происшествия

ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски

По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.
Обновлено в 05:55
Политика

МИД России: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»

В МИД России заявили, что Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по "делу Скрипалей".
Обновлено в 07:23
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

Обновлено в 03:20
Происшествия

Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Политика

В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Обновлено в 05:48
Авто

В Петербурге продается лимузин секретаря ЦК КПСС

Лимузин принадлежал секретарю ЦК КПСС, руководителю Ленинградского обкома партии Георгию Романову, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Обновлено в 07:32
Политика

Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не умерла во время прогулки в детсаду

На видео попало ЧП в детском саду Златоуста (Челябинская область), где воспитанница зацепилась капюшоном за металлическую конструкцию и несколько минут висела в воздухе, пока не потеряла сознание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 06:00
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