Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в АрктикеВести.Ru10:50
Керченский инцидент может повториться в Арктике. Москва усиливает свое военное присутствует в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс ответит на военное присутствие России в Арктике.
Вести.Ru10:50
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с чего всё началось
По словам автора материала в издании Telepolis, инцидент в Керченском проливе показал, что российская сторона готова дать агрессивный ответ, чтобы защитить свои интересы.News.ru00:36
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Армия и оружие
AP: спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку
Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку.
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Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители
Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено в 08:21
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Иран начал военные учения рядом с важным каналом транспортировки нефти
В начале июля Иран пригрозил, что перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.
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Армия и оружие
В России создадут единую систему управления войсками в условиях боя
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Армия и оружие
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В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
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Сердечный приступ: как Суворов брал Измаил
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Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину
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Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.
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Армия и оружие
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Обновлено в 05:29
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2»
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Армия и оружие
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Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Боевое знамя нового образца будет вручено соединению ВВС и ПВО Западного военного округа
Завтра в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдёт ритуал вручения Боевого знамени нового образца личному составу соединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Обновлено вчера в 09:08