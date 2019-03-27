Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25
В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Политика
Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Экономика
Россияне получат цифровые профили
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Происшествия
СКР не подтвердил информацию о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
В феврале 2019 года в Сургуте полиция задержала троих иеговистов, заподозрив их в организации деятельности экстремистской организации.
Обновлено в 06:22
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко
Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Спорт
Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко
В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.
Обновлено в 08:42
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Политика
Эрдоган нашел ответ на решение Трампа по Голанским высотам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал изменение статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, а Иерусалим столицей еврейского государства.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51