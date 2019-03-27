Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25

В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Veon: Telenor выставил на продажу 100 млн акций по цене $2,16 за ADS, негативно - Альфа банк

Финмаркет05:08

Telenor продала 5,7% акций VEON за $216 млн

Finam.Ru02:41

Норвежская Telenor продает 5,7% в Veon

Rambler News Service03:19

VEON сообщает, что Telenor предлагает к продаже 5,7% её капитала в АДР за $2,16 за бумагу

ПРАЙМ01:45

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Ведомостивчера в 20:25

Telenor вновь выставила на продажу 4,9% акций холдинга Veon

ТАССвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
Обновлено в 01:56
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Абызова заманили в Россию для задержания

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Футбол

Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»

Обновлено в 05:11
Политика

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 04:43
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы

26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Политика

Россия бросает вызов США в Западном полушарии

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл уличили в стремлении к мировой славе

Обновлено вчера в 05:17
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На юго-западе Москвы эвакуировали школу из-за звонков о минировании

Обновлено в 05:15
Театры

Солист Мариинского театра споет в волгоградском спектакле

Обновлено в 04:59
Финансы

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых

Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:31
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Экономика

Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 06:56
Политика

На машину Гуайдо напали в Венесуэле

Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар

В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Telenor
Норвежская компания
Норвежская телекоммуникационная компания, крупнейшая в стране, один из ведущих международных инвесторов в секторе мобильной связи. Штаб-квартира - в Форнебу, вблизи Осло.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное