Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25
В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
Обновлено в 01:56
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Абызова заманили в Россию для задержания
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Политика
Россия бросает вызов США в Западном полушарии
«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл уличили в стремлении к мировой славе
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Театры
Солист Мариинского театра споет в волгоградском спектакле
Обновлено в 04:59
Финансы
Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых
Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:31
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Экономика
Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 06:56
Политика
На машину Гуайдо напали в Венесуэле
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар
В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06