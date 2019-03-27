Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25

В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Telenor продала 5,7% акций VEON за $216 млн

Finam.Ru02:41

Норвежская Telenor продает 5,7% в Veon

Rambler News Service03:19

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Ведомостивчера в 20:25

VEON сообщает, что Telenor предлагает к продаже 5,7% её капитала в АДР за $2,16 за бумагу

ПРАЙМ01:45

Telenor вновь выставила на продажу 4,9% акций холдинга Veon

ТАССвчера в 16:44
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Обновлено в 03:34
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«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Оскар Кучера в пятый раз станет отцом

Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
Обновлено вчера в 23:33
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Конфликт в Палестине ставит под удар Евровидение-2019

Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо

Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Наука

Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере

В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия

Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом

Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов

Обновлено в 03:51
Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Хоккей

Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге

"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика

AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Технологии

Как бесплатно получить токены. Coinbase раздаст 1 млрд монет Stellar

Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation раздадут 1 млрд токенов XLM.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Экс-министра Абызова выманили в Россию из Италии

Стали известны детали задержания экс-министра Михаила Абызова. Бывшего чиновника выманили из Италии, где он в последнее время жил.
Обновлено вчера в 12:58
Общество

Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака

HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Музыка

Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика

Denizbank может быть продан в первых числах апреля

Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
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Норвежская компания
Норвежская телекоммуникационная компания, крупнейшая в стране, один из ведущих международных инвесторов в секторе мобильной связи. Штаб-квартира - в Форнебу, вблизи Осло.
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Компания
Холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ, бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
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