Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25
В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Обновлено в 03:34
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз станет отцом
Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Конфликт в Палестине ставит под удар Евровидение-2019
Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Наука
Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия
Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом
Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге
"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Технологии
Как бесплатно получить токены. Coinbase раздаст 1 млрд монет Stellar
Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation раздадут 1 млрд токенов XLM.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Экс-министра Абызова выманили в Россию из Италии
Стали известны детали задержания экс-министра Михаила Абызова. Бывшего чиновника выманили из Италии, где он в последнее время жил.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00