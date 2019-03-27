Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25
В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Сборка первых серийных крылатых авиационных ракет "Брамос" началась в марте, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор российско-индийской компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Обновлено в 02:31
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Экономика
Медведев объявил о новом налоге для ИП
Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Технологии
Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России
Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Политика
Путина заранее проинформировали о деле Абызова
Путина заранее проинформировали о деле Абызова Президента Владимира Путина заранее уведомили об уголовном деле в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Ульяновске военный на грузовике врезался в самолет
Обновлено в 01:12
Энергетика
Цены на бензин в России заморозили до 1 июля
Производители нефтепродуктов согласились на предложение российского правительства заморозить цены на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Samsung готовит 8-нанометровую платформу Exynos 9710, ее характеристики уже известны
Компания Samsung работает над новой однокристальной системой среднего уровня: новинка, названная Exynos 9710, придет на смену модели Exynos 9610.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Пугачева о причине развода: «Он надо мной издевался»
В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.
Обновлено в 02:33
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21