Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга VeonВедомости вчера в 20:25

В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%.
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Норвежская Telenor продает 5,7% в Veon

Rambler News Service03:19

Veon: Telenor выставил на продажу 100 млн акций по цене $2,16 за ADS, негативно - Альфа банк

Финмаркет05:08

Telenor продала 5,7% акций VEON за $216 млн

Finam.Ru02:41

Telenor продаст 5,7% акций Veon за $216 млн

Коммерсантъ06:22

VEON сообщает, что Telenor предлагает к продаже 5,7% её капитала в АДР за $2,16 за бумагу

ПРАЙМ01:45

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Ведомостивчера в 20:25

Telenor вновь выставила на продажу 4,9% акций холдинга Veon

ТАССвчера в 16:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу ЦСКА над СКА

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу ЦСКА – 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 3% ставок, а на победу СКА принято 18% ставок.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Гаджеты

В США могут запретить продажу iPhone

Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Происшествия

Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Авто

В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Общество

Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии

Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Наука

Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта

Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда

Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено в 10:40
Политика

Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Теннис

1 апреля Барти впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 9 035 428 Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, получившей 21-й номер посева.
Обновлено в 03:25
Экономика

Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профиль

Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян.
Обновлено в 10:55
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
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Норвежская компания
Норвежская телекоммуникационная компания, крупнейшая в стране, один из ведущих международных инвесторов в секторе мобильной связи. Штаб-квартира - в Форнебу, вблизи Осло.
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